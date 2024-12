Documentaire

Savant protéiforme et épicurien exubérant, Edgar Morin est probablement l’une des synthèses intellectuelles les plus abouties du XXᵉ siècle. Ce « Journal d’une vie » en est la preuve. Car derrière la figure humaniste qui s’en dégage, et à l’occasion de son Centenaire en 2021, l’auteur de « La pensée complexe » réussit ici le tour de force de donner une leçon de vie à celles et ceux qui pensent, agissent, veulent affronter l’incertitude, dépasser les frontières, disciplinaires, géographiques, retrouver la préoccupation première du vivant sur terre.Celle de l’Homme en particulier.Réalisateur : Jean-Michel Djian