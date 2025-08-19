Documentaire

En seulement 7 ans, Action Directe va signer près de 80 attentats.

L’histoire de ce groupuscule est celle d’une progression de la violence dans une société qui en était jusqu’alors assez épargnée.

Depuis sa naissance en 1979, le groupe est passé de l’extrémisme verbal à l’attentat à l’explosif, de la cible matérielle à la cible humaine. Au nom de la lutte contre l’américanisation de l’Europe et en l’espace de quelques années, ces jeunes militants gauchistes sont devenus des terroristes redoutables rompus à la clandestinité et à la violence.

Documentaire : « 50 ans de faits divers » – « Action directe : un terrorisme à la française »

Réalisation : Clémence Badault

