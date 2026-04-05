Pendant des décennies, une idée séduisante a circulé dans les médias, les dîners en ville et même dans certains...
Et si, pour nous apaiser, il fallait revenir à notre toute première vibration ? L’eau, source de vie, mémoire...
La quête d’une santé optimale passe inévitablement par l’analyse de notre assiette et des nutriments que nous ingérons quotidiennement....
Nous allons suivre le combat de Laurent, Laurence et Nathalie. Tous les trois souffrent d’obésité, ils ont entamé une...
L’incroyable boom de la médecine esthétique plébiscitée par une génération rompue aux filtres des réseaux sociaux et biberonnée aux...
La prise d’un traitement anticoagulant représente une étape thérapeutique cruciale pour prévenir les risques de thrombose, d’embolie pulmonaire ou...
Son histoire, c’est celle d’une enfant sauvage dotée d’une grande soif de voyage et d’aventures intérieures. Encore adolescente, son...
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Qualifié de mal du 21e siècle, le burn out touche plus de 300 millions de personnes dans le monde....
10’000 pas par jour, c’est la recommandation de l’OMS, pourtant en Suisse 1/3 de la population ne respecte pas...
Le ronflemen perturbe aussi bien le dormeur que son entourage et c’est un problème bien plus répandu qu’on ne...
Dans leur manière de vivre et de raconter la maladie, de la combattre, de trouver des solutions adaptées, ces...
Sandrine se trouve des défauts physiques imaginaires. Eternelle insatisfaite, à 46 ans, cette mère de famille est adepte de...
4 mois après sa sleeve gastrectomie, Elody fait un premier bilan !
La peau est l’organe le plus vaste de notre corps, agissant comme une barrière protectrice contre les agressions extérieures,...
Ils ont entre 20 et 40 ans, vivent seuls ou en couple et habitent aux quatre coins de la...
À Mayotte, se trouve la plus grande maternité de France. Dans le centre hospitalier, on compte jusqu’à 25 naissances...
À l’arrivée de tes premières règles, à 13 ans en moyenne, te voilà devenue femme, ma fille… Et cela...
Aujourd’hui les smartphones et autres tablettes ont envahi les jours et les nuits des ados. Mais les écrans émettent...
Les effets des édulcorants artificiels sur notre métabolisme suscitent de plus en plus d’interrogations parmi les consommateurs et les...
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