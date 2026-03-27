La colère de l’enfant, un petit documentaire pour bébé et enfant de crèche et maternelle.
François, jeune papa soulagé de partir au bureau.
L’évolution de la relation mère-enfant constitue un processus psychologique et physiologique fascinant, débutant bien avant la naissance pour s’étendre...
Le Coming Out, une descente aux enfers pour certains…
En France 900 000 parents attendent une pension alimentaire chaque mois afin de subvenir aux besoins d’1,5 million d’enfants....
Après un flirt au lycée, Pierre retrouve la trace d’Odile grâce à internet.
Karine n’a que 10 minutes par jour pour vivre.
Dans les cours d’écoles, le plus souvent les garçons sont maîtres des terrains de sport tandis que les filles...
Pas de place pour moi donne la parole aux personnes réfugiées lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées qui luttent...
La plupart du temps, on part en voyage pour fuir un peu son quotidien, se changer les idées, profiter...
Comme des milliers de mamans, Karine veut avoir un oeil sur la vie de sa fille, âgée de 14...
Un portrait de personnes handicapées : myopathe, aveugles et amputé, qui, malgré leur différence, parviennent à surmonter leur lourd...
À seulement 17 ans, Lætitia est en attente de son deuxième enfant, et la vie de jeunes parents avec...
Bon atterrissage sur la planète famille, le podcast qui fait rimer écologie et parentalité. Nous accueillons Claire Grolleau, toxicologue...
On appelle souvent gène de l’amour, ce chromosome en plus responsable de la trisomie 21. Peut-être parce que lorsqu’on...
Un étudiant dépense environ 1100 euros par mois. Dans ce budget, 150 euros vont être consacrés aux courses. Comment...
Où s’arrête la drague et ou commence le harcèlement ? Peut on légiférer sur ces questions ? Ce film...
Mounia élève seule ses filles depuis sept ans. Une situation compliquée pour cette mère de famille qui a dû...
En 1847, le navire Carricks fait naufrage au large de la péninsule gaspésienne, avec à son bord 187 passagers...
Colocation senior ou EHPAD tunisien, des maisons de retraite d’un nouveau genre
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