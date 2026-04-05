Contre l’inflation, ils payent en bananes !
Le financement participatif a le vent en poupe.
Comment s’habiller en grandes marques avec un petit budget ? Christelle gagne 1400 euros par mois, mais dans son...
Parti de rien, ce millionnaire chinois dirige aujourd’hui un empire hôtelier florissant grâce à sa vision précoce du potentiel...
Le quotidien démesuré des millionnaires, d’une extravagance du Brésil à Dubaï.
De la nounou payée au black à l’ouvrier non déclaré, en France, deux millions et demi de personnes travailleraient...
Vendre plus vite et plus cher grâce aux détails qui changent tout. Une vente immobilière se joue dans les...
L’assurance-vie demeure le placement de prédilection des Français, pourtant une immense majorité d’épargnants laisse dormir ses avoirs sur des...
La soirée blanche de Barclay continue !
Nos reporters se sont intéressés au devenir des vêtements rejetés par les Occidentaux. Pendant plusieurs mois, ils ont suivi...
Chaque année sur les marchés de Noël, des commerçants profitent des fêtes et de leurs produits phares pour arnaquer...
Anti-rhume : des médicaments pour rien ? Avec l´arrivée de l´hiver, les rayons de médicaments anti-rhume prennent toujours plus...
Le Père Noël surfe sur le web : neuf milliards d’euros sont dépensés sur Internet pour les fêtes. Tous...
Choisir une assurance automobile est loin d’être une sinécure. Parfois, les assureurs refusent de protéger votre véhicule. Dans d’autres...
Pendant l’été, plus de 13 000 marchés animent les villes de France. Dans certaines communes, comme Arles, Marseille, Nice,...
Le nombre d’arrêts maladie ne cesse d’augmenter de façon alarmante et cette hausse engendre plus de 7,2 milliards d’euros...
Aujourd’hui, manier le rouleau ou le pinceau chez soi peut devenir un plaisir. Couleurs vives, peintures 100% naturelles, faciles...
En France, le plus gros propriétaire foncier, c’est l’État. Mais il n’a pas forcément les moyens d’entretenir tout ce...
Ils parcourent les cinq continents et sillonnent les mers du monde à la recherche de vestiges archéologiques précieux. Ceux...
Trop d’impôts ? Ou juste un mauvais usage ? En France, l’impôt est souvent perçu comme une punition. Pourtant,...
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