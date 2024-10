Documentaire

Les amourettes de cours d’école, ce n’est jamais sérieux… ou presque! La preuve avec ces couples pour qui les années semblent ne pas compter. 20, 30, 60 ans d’amour et des yeux qui brillent comme au premier jour! Mais comment font-ils? Pour que son couple dure, suffit-il de trouver le bon partenaire ou est-ce un travail de chaque jour? Réponse avec Régine et Michel, bientôt 64 ans d’amour, et Catherine et Jacky, sur la bonne voie pour leur emboiter le pas avec déjà 32 ans de passion au compteur!