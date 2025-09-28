Documentaire

Le VIH restera sans doute dans l’histoire de la médecine comme celle d’un de ses plus grands succès. Cause d’une véritable hécatombe pendant les années 80 et la première moitié des années 90, de plus en plus de médecins n’hésitent plus à parler du VIH comme d’une maladie chronique. Si on ne guérit pas du VIH, les trithérapies, disponibles depuis 1996 et sans cesse améliorées, permettent aujourd’hui de vivre avec : VIH n’est plus synonyme de SIDA, plus de 80% des patients sont en succès thérapeutiques; c’est plus que le diabète.

Aujourd’hui des parents séropositifs peuvent donner naissance à un enfant séronégatif. Mais tout n’est pas rose car le VIH reste un tabou social et culturel et parler de sa séropositivité demeure très difficile pour les porteurs du virus. Au-delà des traitements, vivre avec le VIH c’est vivre différemment l’amour, les relations sexuelles, son rapport aux autres. La promesse d’un vaccin étant sans cesse remise à plus tard : quelles solutions pour qu’un jour on puisse enfin parler de la fin du Sida ? Quelle prévention mettre en œuvre pour qu’elle soit efficace ? Ce film fera le point sur les fortes avancées médicales aujourd’hui et enquêtera sur les réussites mais aussi les ratés du VIH. Résolument orienté vers la vie, lumineuse et forte, sans misérabilisme, humain et très enquêté, ce film raconte la réalité du VIH aujourd’hui.

Dans les années 80 , un virus allait faire éruption et entrainer une véritable terreur dans la communauté gay : le Sida. Affaiblissant l’organisme, le virus de l l’immunodéficience humaine (VIH) est identifié seulement qu’en 1984 mais a déjà décimé toute une communauté. Avoir le sida au début des années 90 était synonyme de mort. La France a été un des pays les plus touché, une pandémie qui a touché surout la communauté gay, mais également les toxicomanes et les prostitués. Dans les années 90, ACT-UP lance de nombreuses actions coups de poing pour alerter l’opinion sur le sida mais également pour prévenir de la maladie. Toutefois, les avancées médicinales ont permis de trouver des traitements pour soigner du VIH. La trithérapie par exemple est le traitement préconisé car très efficace et permet séropositifs de vivre avec la maladie sans danger de mort. Mais aujourd’hui qu’est ce que ca veut dire d’être séropositif ? Le documentaire va justement donner la parole à celles et ceux qui vivent avec le VIH, quel est leur quotidien ? Comment la maladie a affecté leur rapport à la sexualité et leur relation avec leur famille ?

Car même si de nos jours le sida fait moins peur, la discrimination et la stigmatisation des porteurs du VIH sont toujours actuelles, la honte et la peur du rejet rongent toujours les séropositifs. Les oubliés de l’épidémie, ceux qui restent lourdement meurtris par l’épidémie, en portent encore les séquelles. Une vie brisée qui est dans de nombreux cas synoyme d’isolement.

Mais à travers les témoignages, l’espoir est également un présent, on se projette plus facilement dans le futur, on donne naissance à une famille, la science a permis de réduire les risques de contamination et d’aggravation des symptômes.

Cependant, le documentaire montre également l’importance des actions de préventions encore aujourd’hui car comme le pointe Didier Lestrade co-fondateur Act-UP Paris, il y a un manque de prise de conscience du danger que reste la séropisivité malgré la médecine. Il n’ y a plus la terreur et la peur des années 90, la communauté gay a envie de vivre sans cette peur. 40 000 personnes restent dans l’ignorance de leur séropositivité, la préventions est donc toujours de mises. Il faut mieux ciblé les groupes à riques comme les migrants et les homosexuels mais également mieux prévenir les jeunes sur l’utilité du préservatif.

Un film de Yvonne Debeaumarché

