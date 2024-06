Podcast



L’une des premières choses qui change autour des 45-50 ans, c’est le ventre. Le ventre, siège de nos émotions, de nos crampes, de nos douleurs de règles, de nos joies parfois. On dit “avoir des papillons dans le ventre” quand on est amoureux, ou “avoir la peur au ventre” avant un examen…

Avec la ménopause, il a une fâcheuse tendance à prendre du volume. Comment l’aimer ? Le choyer ? Entretien avec Céline Roy et Virginie Parée, autrices de « 30 jours pour aimer son ventre »