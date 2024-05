Documentaire

Il y a un an, notre journaliste Juliette a rencontré Solène, une étudiante qui souffre d’anorexie. Depuis leur dernière rencontre, Solène a rechuté dans sa maladie. Aujourd’hui, Juliette documente son quotidien pour comprendre pourquoi et comment cette maladie peut avoir une telle emprise sur Solène et sa famille.