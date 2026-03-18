Les patients réapprennent peu à peu les gestes simples comme la cuisine mais également à se détacher de certaines croyances limitantes dans leur guérison.
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