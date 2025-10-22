Pour Caroline, la nourriture, c’est compliqué. Manger lui procure un mélange de peur et de plaisir, d’angoisse et d’apaisement. Comme une toxico, elle alterne boulimie et privation, sport et orgie de gras. Elle raconte sans rien cacher sa semaine de désordre alimentaire. Un document coup de poing, superbement écrit et mis en sons, qui lève un pan du voile sur les problèmes de boulimie, d’anorexie, de rapport à la nourriture.