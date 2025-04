Article

Lorsqu’il s’agit de satisfaire une envie de sucré tout en gardant un œil sur la balance, le choix du dessert peut s’avérer crucial. Parmi les nombreuses options disponibles, certains délices sucrés se distinguent par leur faible apport calorique. Découvrons ensemble quel dessert léger pourrait vous permettre de vous faire plaisir sans culpabilité.

Les fruits frais sont souvent les champions incontestés des desserts à faible teneur en calories. Riches en fibres, en vitamines et en minéraux, ils offrent une alternative saine et naturellement sucrée. Une salade de fruits composée de fraises, de melons, de kiwis et de myrtilles est non seulement rafraîchissante mais également très légère. En moyenne, une portion de 100 grammes de fruits frais ne contient qu’environ 50 calories.

Le sorbet est une autre option intéressante pour ceux qui recherchent un dessert glacé sans culpabilité. Contrairement à la crème glacée, le sorbet est fabriqué principalement à partir de fruits et d’eau, ce qui en fait une option plus légère. Une portion de 100 grammes de sorbet aux fruits contient généralement autour de 70 à 100 calories, selon le type de fruit utilisé.

Pour les amateurs de produits laitiers, le yaourt nature ou le yaourt grec à faible teneur en matières grasses peut être une excellente base pour un dessert peu calorique. En y ajoutant des fruits frais ou une cuillère de miel, vous obtenez un dessert crémeux et satisfaisant. Le yaourt nature ne contient qu’environ 60 calories par pot de 100 grammes, ce qui en fait un choix judicieux pour une collation sucrée.

Un autre délice à considérer est le compote de pommes sans sucre ajouté. Facile à préparer à la maison, la compote est naturellement sucrée grâce aux sucres présents dans les fruits. Une portion de 100 grammes de compote de pommes sans sucre ajouté tourne autour de 40 à 60 calories.

Pour les amateurs de pâtisseries, le macaron est souvent perçu comme un dessert raffiné. Bien que relativement sucré, un macaron est petit et ne contient qu’environ 70 à 100 calories par pièce, ce qui peut en faire une option acceptable si vous vous limitez à un seul.