Article

Avec l’arrivée de l’hiver, beaucoup se demandent si le froid peut réellement influencer notre consommation calorique. La notion selon laquelle nous dépenserions plus de calories lorsque la température baisse est intrigante.

Explorons ce phénomène pour comprendre comment notre corps réagit au froid hivernal.

Le métabolisme et le froid

Lorsque les températures chutent, notre corps doit travailler plus dur pour maintenir une température interne stable, environ 37 degrés Celsius. Ce processus, appelé thermorégulation, nécessite une dépense énergétique accrue.

Pour générer plus de chaleur, le corps peut augmenter le taux métabolique, ce qui signifie que nous brûlons potentiellement plus de calories. Le mécanisme principal derrière cette augmentation est la thermogenèse.

Il s’agit de la production de chaleur par le corps, qui peut être activée par le froid. La thermogenèse peut se produire de manière involontaire, par le biais de frissons, ou volontairement, lors d’activités physiques.

De plus, certaines études suggèrent que l’exposition au froid stimule la graisse brune, une forme de tissu adipeux qui brûle des calories pour produire de la chaleur. Contrairement à la graisse blanche, qui stocke de l’énergie, la graisse brune est métaboliquement active et contribue à la dépense énergétique.

Ainsi, être exposé à des températures plus basses pourrait favoriser une plus grande activation de cette graisse, augmentant ainsi le nombre de calories brûlées.

Activité physique et froid hivernal

Outre les aspects biologiques, le froid peut aussi influencer notre niveau d’activité physique.

Durant l’hiver, certaines personnes sont plus enclines à pratiquer des activités extérieures comme le ski, la randonnée en raquettes ou le patin à glace. Ces activités nécessitent un effort physique qui contribue à une dépense calorique accrue.

En revanche, pour d’autres, le froid peut être un facteur de sédentarité, les incitant à rester à l’intérieur et à réduire leur activité physique quotidienne.

Cependant, il est important de noter que l’augmentation de la dépense calorique liée au froid ne compense pas nécessairement les apports caloriques accrus souvent observés pendant cette saison, notamment en raison des fêtes de fin d’année.

Les plats riches et les boissons chaudes et sucrées peuvent facilement annuler les effets bénéfiques de l’augmentation de la dépense énergétique.

Conclusion

En conclusion, le froid hivernal peut effectivement nous faire dépenser davantage de calories grâce à la thermogenèse et à une possible augmentation de l’activité physique.

Toutefois, cette dépense accrue nécessite une exposition régulière au froid et une activité physique soutenue. Pour tirer le meilleur parti des bienfaits potentiels du froid sur la dépense calorique, il est essentiel de maintenir un équilibre entre la consommation et la dépense énergétique.