Le sucre est devenu un ingrédient de base de l’industrie agro-alimentaire, qui en met même dans des plats salés comme les pizzas surgelés, le pain de mie, les soupes ou la charcuterie. Quel est son intérêt ? Est-ce une question de coût ? Cette matière première bon marché est utilisée massivement par les géants de l’industrie pour ses propriétés addictives, malgré les dégâts avérés sur la santé. Diabète et obésité ne sont que la face émergée de l’iceberg. De nouvelles maladies liées à la consommation excessive de sucre apparaissent, insidieuses.