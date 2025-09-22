L’hygiène du travail, est une « science qui vise à prévoir, identifier, évaluer et maîtriser les facteurs et les contraintes propres au travail ou qui en résultent et qui sont susceptibles d’entraîner la maladie, l’altération de la santé et du bien-être des travailleurs, tout en tenant compte des impacts éventuels sur la communauté avoisinante et sur l’environnement général ». Cette discipline traite de prévention et nécessite des interventions multiniveaux pour éviter l’apparition des maladies. La multiplicité des situations d’exposition, les millions de travailleurs canadiens exposés à des contaminants, l’importance de la durée et de la fréquence des expositions et le fardeau autant financier qu’humain des lésions professionnelles exigent des interventions pour éliminer les dangers et maîtriser les expositions. Le programme de recherche du professeur Maximilien Debia du laboratoire d’hygiène du travail vise à produire des nouvelles connaissances pour mettre en place des moyens de maîtrise des contaminants des milieux de travail et ainsi offrir des environnements sains aux Québécois et aux Canadiens.