Avec près de 500 000 habitants, Lyon est l’une des plus grandes villes de France. Pour leur porter secours, son SAMU est le 2ᵉ plus important de l’Hexagone.182 médecins, infirmiers et ambulanciers se relaient jour et nuit, 7 jours sur 7. Chaque année, son centre 15 reçoit plus de 700 000 appels par an, soit plus d’un appel par minute. Accidents de la route, malaises cardiaques ou tentatives… Ces professionnels de l’urgence interviennent quelle que soit l’heure, dans des endroits parfois improbables.
Productions Tony Comiti
Auteur : Cindy Barnes