Accompagner le développement d’un enfant en situation de handicap en collectivité demande une approche à la fois bienveillante, individualisée et inclusive, afin de favoriser son épanouissement tout en l’intégrant pleinement dans le groupe. L’enjeu principal est de conjuguer les besoins spécifiques de l’enfant avec les dynamiques collectives, pour que chaque moment de la vie en groupe devienne une occasion d’apprentissage et de socialisation.