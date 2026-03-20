Owen a 13 ans, il est né avec une jambe trop courte. Il a subi de multiples opérations et...
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Mère de deux enfants, l’un né par césarienne et l’autre sans assistance médicale, Isabelle est infirmière depuis vingt ans....
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Pratiquement généralisé en Amérique du Nord et du Sud, le cannabis médical est légal dans 21 pays européens. La...
Pour détoxifier efficacement les fruits et légumes des pesticides, il est essentiel de suivre des méthodes précises et naturelles...
On en retrouve partout, sur la brosse, l’oreiller, le revers d’un col, pas de panique, nous sommes près de...
L’idée que notre ventre influence nos pensées n’est plus une simple intuition populaire mais une réalité scientifique solidement établie....
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Chaque jour, en France, entre six et dix personnes meurent de maladies professionnelles. Malgré le scandale de l’amiante et...
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