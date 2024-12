Conférence

Dans le cadre du cycle de conférences « Chercheurs à la BU », Cyrille Michon a donné une conférence intitulée « Libre arbitre et déterminisme ». Cyrille Michon présente les principaux éléments du débat contemporain sur le libre arbitre, le déterminisme et la responsabilité morale, en se centrant sur un argument qui depuis plus de quarante ans alimente les discussions sur ce thème: le scénario imaginé par Harry Frankfurt en guise de contre-exemple « Principe des Possibilités Alternatives » (qui veut que la responsabilité morale pour une action requiert que l’agent ait pu agir autrement qu’il ne l’a fait). Frankfurt estime que le principe est faux, repose sur une confusion, explique la confusion, et prétend fournir ainsi une aide importante à ceux qui prétendent que la responsabilité morale (voire la liberté) et le déterminisme sont compatibles. Après l’avoir exposé, Cyrille Michon conteste l’argument de Frankfurt.

