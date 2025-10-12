Qu’est-ce qu’être père ? Quand le devient-on et comment cette identité évolue-t-elle avec l’existence ? Les réponses à ces questions fondamentales évoluent au fil de l’histoire. Alors que nos sociétés industrielles sortent du patriarcat, le rôle du père va en s’approfondissant. Même s’il peine encore à être pleinement reconnu. Certains hommes évoquent aujourd’hui le bouleversement qu’a été la naissance de leur enfant et l’attachement immédiat qui a suivi. D’autres parlent plus volontiers d’un apprentissage, voire d’un apprivoisement lent avec un être nouveau, lien qui chamboule radicalement leur existence. La science met désormais en avant l’idée d’un instinct parental, plutôt que du sacro-saint instinct maternel ou de l’instinct paternel. Alors, le père, une mère comme les autres ?