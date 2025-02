Conférence

Les comportements humains sont-ils toujours basés sur l’intérêt personnel? De nombreuses théories sociales et biologiques soutiennent cette idée. Mais comment alors expliquer l’altruisme qui se manifeste à travers des actes quotidiens de bonté humaine ou des actes héroïques de personnes prêtes à risquer leur vie pour aider autrui. Qu’est-ce qui motive l’altruisme et pourquoi les gens risquent-ils leur vie pour aider des inconnus?

Basée sur vingt ans de travail empirique, Kristen Monroe, fondatrice et directrice du Centre d’éthique de l’Université de Californie à Irvine, présentera au cours de cette conférence une explication peu commune de l’altruisme: l’identité. Selon les recherches de la professeure Monroe, l’identité définit et contraint nos choix, tant sur le plan cognitif qu’éthique. En d’autres termes, le fait qu’une personne aide ou non autrui dépendra de la façon dont cette personne se définit. Monroe soutient que cette perspective altruiste est essentielle pour comprendre notre comportement envers autrui. Là où le commun des mortels voit un étranger, une personne altruiste voit un autre être humain, et traite donc les inconnus comme des membres d’une même communauté dignes d’un traitement humain.