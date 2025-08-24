La période des vacances d’été dans notre société est synonyme de voyages, fêtes, loisirs, réunions amicales… autant de choses difficiles à appréhender quand il nous manque un être cher. Les partages des réseaux sociaux et le spectacles des familles « heureuses » est une provocation permanente pour les familles endeuillées qui ont la tentation de se couper du monde. Mais comment se couper du monde pendant deux mois…. Alors les vacances peuvent être subies, forcées. Parce qu’on ne veut pas priver ses proches de leurs vacances, pour ne pas faire de vague, parce qu’on n’a pas le choix… Et si les vraies vacances c’était d’avoir la liberté du choix?