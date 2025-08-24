Ressources Dans la même catégorie

Conférence La colère : une émotion à explorer La colère est une émotion saine, qui nous amène à nous affirmer. Ne pas la ressentir nous rend effacé(e),...

Conférence Suis-je amoureux ? Le but est de se donner les moyens de vivre l’amour véritable. Pour cela il est nécessaire de le...

Podcast Retrouver l’émerveillement Émerveillement, nature, corps, magie du vivant… Le peintre, sculpteur et auteur de bande dessinée Jean-Marc Rochette nous invite à...

Podcast Qu’est-ce que le syndrome du « sauveur blanc » ? Se mettre en scène sur les réseaux sociaux ou ajouter une ligne à son CV : les intentions derrière...

Podcast Rencontrer notre soif d’absolu Peut-on encore ralentir et créer des moments sacrés dans une société moderne souvent déconnectée du spirituel ? Pourquoi est-il...

Podcast Réaliser nos rêves pour faire advenir la révolution bleue Comment réaliser nos rêves ? Dans cet épisode, Jean-Pierre Goux nous parle des rêves. Des rêves au sens propre,...

Conférence Nos émotions nous rapprocheraient-elles du monde animal ? Alors que, depuis Aristote, nous recherchons avec zèle ce qui nous différencie des animaux, les projecteurs sont aujourd’hui braqués...

Documentaire L’imaginaire des enfants De quel imaginaire sont nourris les dessins d’enfants ? Plongée poétique et sensible dans un monde de couleurs et...

Podcast Doomscrolling : le piège d’un fil d’informations anxiogènes Dans cet épisode, on s’intéresse au « doomscrolling », qu’on appelle aussi le défilement morbide, une tendance compulsive à parcourir indéfiniment...

Podcast Relation au temps et hyperactivité ! Savoir gérer son temps est-il essentiel ? Comment devenir maître de son temps sans se laisser submerger par son...

Podcast Qu’est-ce que l’effet Dunning-Kruger ? L’effet Dunning-Kruger est un biais cognitif selon lequel les personnes les moins compétentes dans un domaine surestiment souvent leurs...

Conférence Vivre avec les risques Marcher, habiter, manger, boire… sont autant de risques que nous prenons tous les jours. Quels risques présents et à...

Podcast Tous addicts aux réseaux sociaux, vraiment ? L’usage excessif des réseaux sociaux perturbe en profondeur les mécanismes du cerveau. Quels sont les effets réels de cette...

Podcast René Girard – La rivalité mimétique Pour René Girard, la rivalité est une conséquence du désir : nous désirons les mêmes choses, et nous nous...

Documentaire Accompagner les hommes face au deuil “Les hommes se cachent pour pleurer”, chantait Herbert Grönemeyer en 1984. Quarante ans plus tard, le “sexe fort” est encore...

Podcast Se réinventer en écoutant son intuition Faut-il croire au destin ? Comment nourrir son intuition au quotidien ? En quoi les vibrations musicales et olfactives...

Documentaire Sommes-nous trop pessimistes ? Bien que nous soyons majoritairement optimistes quant à nos propres vies, nous nous montrons plutôt pessimistes quand nous envisageons...

Podcast Créer sa vie extraordinaire Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Clotilde Dusoulier, Master Coach certifiée et fondatrice de l’entreprise de coaching “Change ma vie”....