Documentaire

La dispute, ça soulage, mais quand on en arrive là, on sent bien qu’on ne gère plus rien. Comme c’est énervant, nous avions envie de comprendre. Justement, nous avons découvert un philosophe qui a réfléchi sur ce moment où on perd le contrôle et où tout part en vrille. Maxime Rovère a enseigné dans des grandes institutions comme l’École normale supérieure, et il travaille aujourd’hui à forger sa philosophie qu’il appelle éthique interactionnelle. Dans son livre, “Se vouloir du bien, se faire du mal”, il prend la dispute comme un objet de pensée. Mais pas n’importe quelle dispute, celles qui surgissent avec nos amis, dans notre couple ou en famille. Bref, les disputes avec les gens qu’on aime.

Ce qui est fascinant, c’est qu’à travers ce sujet, Maxime Rovère percute complètement la représentation que nous nous faisons de nos relations, de notre égo et de notre liberté. Alors, pourquoi les conflits avec nos proches nous font tant souffrir ? Comment bouleverse-t-il notre conception de l’individu ? Pourquoi se dispute-on avec ceux qu’on aime ?

Disponible jusqu’au 08/05/2029