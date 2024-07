Podcast



En octobre 2022, une enquête de la RTBF retraçait les parcours chaotiques des victimes des attentats de Bruxelles en mars 2016, qui ont fait 32 morts et des centaines de blessés au métro Maelbeek et à l’aéroport de Zaventem. Parmi les portraits dressés par ce reportage, un en particulier retient l’attention de l’opinion : celui de Shanti de Corte, 23 ans, ressortie physiquement indemne de l’attentat de l’aéroport, mais psychologiquement brisée, elle qui souffrait déjà de dépression. Six ans après l’attentat, en mai 2022, ne parvenant pas à se défaire d’une souffrance jugée intolérable, elle a choisi de recourir à une euthanasie pour mettre fin à ses jours. Et la complexité de son histoire et ses zones d’ombre offrent une perspective inédite sur les facettes les moins connues de l’aide active à mourir.