Documentaire

La société algérienne a été profondément bouleversée durant le dernier siècle. La colonisation tout d’abord a mis en contact « violent » deux cultures. Depuis 1962 et plus encore ces dix dernières années, l’Algérie n’a cessé d’être travaillée par l’opposition tradition/modernité, valeurs religieuses/valeurs démocratiques – comme par autant de séquelles ou de continuations de ce conflit entre deux cultures qui, au-delà de la décolonisation, se poursuit aujourd’hui dans le cadre de la mondialisation, c’est-à-dire de l’incontournable ouverture de chaque société aux marchandises et valeurs des autres.S’intéresser à ce qui se passe aujourd’hui dans un hôpital algérien de psychiatrie est une façon de prendre le pouls de cette société en s’écartant – comme on le ferait afin de mieux prendre du recul – du tourbillon des événements et de leur médiatisation.En montrant les psychiatres algériens devant faire face à la lente désintégration d’une société mais aussi meurtris par l’isolement et l’incompréhension auxquels ils se heurtent, le film tente de cerner le malaise social dominant en Algérie, les difficultés que rencontre ce pays pour définir son identité collective et nationale. L’auteur dédie ce film à son père, l’un des fondateurs de la psychiatrie algérienne.

Réalisateur : Malek Bensmaïl