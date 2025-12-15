Documentaire

Est-ce compliqué de lâcher prise ? Dans sa tête, dans l’art ? « Twist » vibre toute une nuit sur les rythmes techno de la DJ Anna Reusch, observe le processus créatif de I’illustrateur Christoph Niemann, survole les toits de Paris avec l’artiste Vincent Leroy et admire la légèreté de la danseuse Max Richter.

Hardtechno et légèreté ne sont pas incompatibles pour Anna Reusch. « Twist » accompagne la DJ au Amsterdam Dance Event, où elle mixe des beats puissants qui font vibrer les foules. En privé, elle se ressource dans une ferme au Danemark, entourée de chevaux, de chiens et de chats. La vie à la campagne l’aide à recharger ses batteries après des soirées intenses.

À Berlin, « Twist » rencontre Christoph Niemann (“The New Yorker”, “Sunday Sketches”). L’illustrateur a soif de légèreté, mais rester zen n’est pas une de ses qualités premières. Pourtant, ses œuvres semblent très ludiques, même si le processus créatif est parfois frustrant. Alors, il faut persévérer jusqu’à ce qu’une idée lumineuse émerge. À Oldenburg, le musée Horst-Janssen lui consacre une exposition monographique intitulée « Randnotizen ».

Quand Max Richter s’élance et virevolte avec grâce sur la scène de l’Opéra de Zürich, la danseuse non-binaire, qui n’interprète que des rôles féminins, sait bien que cette légèreté apparente est le fruit d’un travail acharné. Dans les “Oiseaux rebelles”, elle ressent une liberté intérieure qui naît de l’harmonie entre le corps et l’esprit.

À Paris, Vincent Leroy invente des installations cinétiques qui jouent avec le vent, le soleil et les nuages et qui reflètent leur environnement. Mais c’est lors de balades à vélo sur les bords de Seine qu’il se sent le plus libre – de préférence, en lâchant le guidon…

Disponible jusqu’au 02/12/2026