Conférence

Derrière le concept à la mode de la « loi d’attraction » se cache un principe simple et universel. Chaque être humain participe à la création de la réalité qui l’entoure. Que vous en soyez conscient ou pas, que vous le vouliez ou non, ce mécanisme est à l’oeuvre tout au long de votre vie.

Dans une conférence accessible à tous ceux qui cherchent des réponses simples, claires et précises sur la loi d’attraction, vous découvrirez :

– les principes de base de la loi d’attraction

– 5 caractéristiques de votre pouvoir créateur

– les obstacles et les défis que vous pouvez rencontrer

– 3 idées-reçues et 3 pièges au coeur de la loi d’attraction

– les outils, les clés et les exercices pour participer et vivre en conscience ce principe universel d’attraction

Vous pourrez ainsi :

– percevoir clairement le rôle de vos pensées, de vos paroles, de vos actions et de vos émotions

dans la création de la réalité qui vous entoure

– arrêter d’attirer à vous ce que vous ne souhaitez pas

– mettre en place des actions adaptées au quotidien

– retrouver votre pouvoir personnel et être ainsi pleinement acteur de votre vie

Au travers d’histoires inspirantes, de cas pratiques et d’anecdotes vous comprendrez facilement comment participer et vivre en conscience ce principe universel d’attraction dans votre vie.

Gabin Bellet est coach, formateur et conférencier en développement humain. Il a fondé En Développement pour transmettre et rendre accessible les éléments qui participe à la connaissance de soi et au développement humain.