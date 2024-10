Podcast

Guila Clara Kessous reçoit dans Métamorphose Tal Ben-Shahar, l’un des professeurs les plus populaires à Harvard, conférencier, docteur en psychologie et en philosophie. N’est-il pas indécent de parler de bonheur dans un monde empli de drames ? Alors comment aborder la thématique du bonheur de façon sérieuse, objective et scientifique ? C’est tout le sens de la quête de Tal Ben-Shahar qui vient nous donner un cours de bonheur pour comprendre ce qui nous rend heureux. Sans tomber dans le positivisme naïf qui passerait par un déni des difficultés du réel, le plus grand professeur de bonheur au monde vient nous apporter des enseignements essentiels.