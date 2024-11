Podcast

De quelles façons se reconnecter à soi-même pour créer une vie qui nous ressemble ? Xavier Pitois reçoit Marion Thélisson, psychologue clinicienne, spécialisée dans les troubles anxieux et les traumatismes. Ensemble, ils se demandent comment reprendre le contrôle de son bonheur. Dans une société qui nous impose des normes de réussite et qui nous enjoint à être heureux, comment s’autoriser à créer notre propre chemin ? Marion Thélisson démonte les idées reçues sur la quête du bonheur et partage avec nous des outils concrets pour que nous apprenions à nous écouter et à redéfinir nos véritables aspirations. Prêts pour une introspection sincère et fructueuse ?