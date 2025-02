Conférence

Même s’il y a toujours quelque chose de magique dans l’attirance entre un homme et une femme, la recherche tente depuis une vingtaine d’année de percer le mystère de la séduction. à l’aide d’expériences et de travaux conduits dans des lieux naturels ou en laboratoire, nous présentons dans cette conférence, les recherches menées en sciences du comportement sur le moment le plus essentiel qui préside à l’amour : la phase d’attirance et de séduction.