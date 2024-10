Podcast



La vie a-t-elle un sens ? Comment savoir dans quelle direction aller dans cette course à la survie et à la consommation matérielle ? Comment lutter contre le pessimisme ambiant ? La quête de sens est-elle propre à chacun ou peut-on trouver des réponses chez les philosophes, les mystiques ou même les poètes ? Bertrand Vergely, normalien, agrégé de philo, philosophe et théologien orthodoxe, explore toutes les pistes et s’approprie cette réflexion vitale au cours d’un épisode passionnant. Son livre Notre vie a un sens a été réédité aux éditions Le Relié.