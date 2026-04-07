Liberté intérieure, authenticité, confiance en soi, résilience, bonheur, transformation, lâcher prise, sens de la vie, épanouissement, relations, joie de vivre… Anne Ghesquière reçoit Michèle Laroque, actrice et réalisatrice incontournable de la scène française. Avec le temps, quelque chose en nous se transforme : les illusions tombent, les priorités évoluent et une forme de liberté intérieure émerge. Comment oser être pleinement soi-même ? Comment se rapprocher de l’essentiel ? À travers son nouveau spectacle L’Âge bête, en tournée dans toute la France à partir de septembre, Michèle Laroque explore avec humour et lucidité comment s’autoriser à vivre. Elle nous parle de liberté, de résilience face aux épreuves, de relations mais aussi de cette joie profonde qui traverse son parcours.