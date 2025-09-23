Conférence

Né en 1971, fils du chercheur et pédagogue Arno Stern, il a grandi en dehors de toute scolarisation, expérience qu’il raconte dans …et je ne suis jamais allé à l’école (éd. Actes Sud, 2011)

André Stern est musicien, compositeur, luthier, conférencier, journaliste et auteur. Il a été nommé directeur de l’initiative Des hommes pour demain par le Prof. Dr. Gerald Hüther, chercheur en neurobiologie avancée.

Il est initiateur des mouvements Écologie de l’éducation et Écologie de l’enfance, et il dirige l’Institut Arno Stern. Il intervient dans Alphabet, le nouveau film du cinéaste autrichien Erwin Wagenhofer, et a co-écrit le livre éponyme.

Son travail dans les médias, ses activités de conférencier auprès des professionnels de l’éducation et du grand public répondent à un intérêt croissant de la part de tous ceux qui, de près ou de loin, vivent et travaillent avec les enfants.