Fille de la province devenue visage familier de millions de foyers, Alessandra Sublet a connu le succès, la lumière, la reconnaissance et pourtant… Un jour, elle a choisi le mouvement. Changer de scène. Changer de voix. Changer de place. Oser quitter un monde où tout fonctionne, oser lâcher un costume qui rassure, oser aller ailleurs, sans savoir exactement où. On retrouve ce même élan chez l’héroïne de son tout nouveau roman, Toi que je n’attendais plus : une femme qui sent que continuer comme avant n’est plus possible, et qui choisit, elle aussi, de se déplacer intérieurement. Alessandra Sublet nous parle de renaissance, de courage, de verticalité retrouvée, de ces instants suspendus où l’on s’élève pour voir sa vie autrement. Son témoignage nous invite à la sincérité, au mouvement intérieur, à la liberté farouche d’être soi.