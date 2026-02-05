Ressources Dans la même catégorie

Conférence Burn-out un nouvelle épidémie au XXème siècle ? “Je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d’incendie, tout comme les immeubles. Sous la tension...

Documentaire Les disputes, ça a du bon Se disputer fait mal, mais permet de créer du lien. Ronja von Rönne explore diverses pistes pour mieux gérer...

Podcast Quand vous êtes absorbé dans les jeux vidéo : addiction ou “flow” ? L’absorption cognitive devant les jeux vidéo est souvent perçue comme une perte de contrôle. Analysons comment cet état s’apparente...

Conférence Pour une nouvelle culture de l’attention Description des ressorts cognitifs et psychosociaux utilisés par les algorithmes et le marketing digital pour capter notre attention, nous...

Podcast Thomas Goldberg : de la dépression à la guérison Aujourd’hui dans Graine de Métamorphose, Laura Henry reçoit Thomas Goldberg, acteur, influenceur et rappeur. Comment reconnaître les signes précoces...

Conférence De choses et d’autres Le réel, disait le psychanalyste Jacques Lacan, c’est quand on se cogne. La chose, dirons-nous, c’est quand on la...

Article 4 illusions psychologiques derrière la voyance La fascination pour la voyance et les arts divinatoires traverse les âges sans jamais perdre de sa superbe. Malgré...

Article Améliorer son bonheur : les traits de caractère à transformer Le bonheur n’est pas une destination géographique ou un état passif que l’on attend patiemment, mais plutôt le résultat...

Documentaire Schizophrénie – L’envers de la raison La schizophrénie est l’un des troubles mentaux les plus complexes et les plus déroutants. Elle se situe à la...

Documentaire Les lois de l’attraction mentale Pourquoi certains discours nous séduisent-ils ? Comment ces discours séduisants sont-ils construits ? L’être humain adore se raconter des...

Documentaire La psychiatrie en milieu carcéral – J’ai pété les plombs (1/2) \r

Dans notre société dite évoluée, quand on commet un délit grave, on est condamné et le cas échéant, on...

Documentaire À la recherche de l’amour Les enfants tombent amoureux dès la maternelle. Mais la puberté et l’éveil de la sexualité modifient leur rapport à...

Conférence L’enthousiasme, cet engrais qui fait fleurir l’enfance Né en 1971, fils du chercheur et pédagogue Arno Stern, il a grandi en dehors de toute scolarisation, expérience...

Podcast Peut-on vraiment travailler et être heureux·se ? Nos vies contemporaines, nos quotidiens, nos villes et identités sont structurés autour du travail. Mais cela nous convient-il vraiment...

Conférence Sagesse et méditation Qu’est-ce qu’est la sagesse dans la tradition philosophique ? Joie et engagement. Pourquoi philosopher et méditer avec les enfants...

Documentaire Dans les yeux d’Olivier – Ils ont frôlé la mort On dit souvent que la vie est fragile, qu’elle ne tient qu’à un fil…Mais peut-on en avoir réellement conscience...

Podcast Savoir changer ses obstacles en opportunités ! « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends. ». Nous connaissons tous cette citation de Nelson Mandela...

Documentaire Silence brisé Ce documentaire Un documentaire réalisé par Sylvie Cozzolino s’intéresse aux victimes d’actes pédophiles, il lève le voile sur le...