Être introverti peut protéger du bruit et de la fureur du monde. Un recul qu’apprécient de nombreux artistes, parfois...
Derrière le concept à la mode de la « loi d’attraction » se cache un principe simple et universel....
Ne serions-nous pas plus heureux·ses si le genre n’existait pas, et ne servait pas à nous répartir et à...
Vous aussi vous parlez à votre chat ? Ou à votre chien ? Et si eux, avaient aussi la...
La psychanalyste Françoise Dolto a révolutionné l’approche de l’enfance, jusqu’alors méconnue et peu étudiée. C’est elle qui découvre l’importance...
La promesse de bonheur faite aux peuples et aux individus ne constitue-t-elle pas à l’instar des religions et des...
Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Éric-Emmanuel Schmitt, écrivain, dramaturge, essayiste et cinéaste. Si nous pouvions apprendre de la rivalité,...
Avez-vous du mal à tenir un budget ? Êtes-vous paralysé à l’idée d’investir ? Les questions d’argent vous mettent-elles...
La lycanthropie clinique est un phénomène fascinant qui suscite l’intérêt des psychologues et des psychiatres depuis des siècles. Ce...
La solitude est un état souvent redouté, mais elle peut également être une source de profonde introspection et de...
Anders Breivik, le terroriste d’extrême droite norvégien qui a assassiné 77 jeunes en 2011 reçoit 800 lettres d’amour par...
Dans ce premier épisode de la série « J’ai Rencontré un Psychopathe, » l’histoire fascinante et terrifiante de Soraida Hicks et...
Depuis cinquante ans, Marcel Rufo explore le monde de l’enfance. Depuis cinquante ans, il explore la Corse aussi. Ou...
Comment une oeuvre d’art musicale peut-elle devenir, dans un établissement carcéral, un instrument de torture ? La musique échappe...
Le développement personnel est une expression que l’on entend souvent, mais savez-vous ce qu’elle signifie vraiment ? Nous allons...
La fermeture des hôpitaux psychiatriques . En Italie, les hôpitaux psychiatriques sont fermés depuis 30 ans. L’expérience a débuté...
L’empirisme est une doctrine philosophique selon laquelle toute connaissance provient de l’expérience sensible. Contrairement au rationalisme, qui fait de...
Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose la québécoise Marie-Lise Labonté, psychothérapeute, créatrice de la «Méthode de libération des cuirasses©, fondatrice...
Françoise Dolto a bataillé toute sa vie pour qu’on s’intéresse aux enfants au moins autant, sinon plus, qu’aux adultes....
La société algérienne a été profondément bouleversée durant le dernier siècle. La colonisation tout d’abord a mis en contact...
