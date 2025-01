Podcast

Présentée tantôt comme la promesse d’une vie paisible et tantôt comme celle d’une vie maussade ou solitaire, la « vie à la campagne » souffre de nombreux clichés. Alors, dans cet épisode, avec Emma Conquet, journaliste ruralités, fille de paysan·es et habitant·e du Lot et Camille Bordenet, journaliste spécialiste des questions rurales pour Le Monde, on se penche sur la santé mentale en zone rurale. À quels enjeux spécifiques sont confronté·es celleux qui vivent loin des grandes villes ?