Anne Ghesquière reçoit Florence Servan-Schreiber, auteure, conférencière et pionnière de la psychologie positive en France. Parlons de l’audace et activons-là dans nos vies ! Mais qu’est-ce qui fait naître l’audace ? Une impulsion intime, une rencontre, un pas de côté ? Pourquoi cette qualité nous attire tant alors que nous osons rarement dire que nous la possédons ? Et si l’audace n’était pas un trait réservé à quelques-uns mais un mouvement vivant, accessible, joyeux, qui nous permet de kiffer une vie qui nous ressemble vraiment ? Florence Servan-Schreiber décortique les mécanismes de l’audace et nous invite, à travers cinq étapes, à reconnaître nos élans, à jouer avec la peur, à sortir des cadres trop étroits et à oser l’inattendu.