Ressources Dans la même catégorie

Conférence La Paix ça s’apprend comme les maths ou le foot ! Apprendre à vivre en paix avec soi, avec l’autre, à comprendre ce qui se passe chez soi ou chez...

Article Procrastination vs paresse : pourquoi vous avez tout faux C’est une question qui hante des millions de personnes, des étudiants aux cadres dirigeants, en passant par les artistes...

Article 4 infos troublantes sur les rêves L’univers du sommeil demeure l’une des dernières frontières inexplorées de la biologie humaine. Chaque nuit, alors que nos muscles...

Podcast Se délivrer du mérite Le monde est bien fait, vous ne trouvez pas ? Cette cousine, sur le point de devenir anesthésiste :...

Podcast Ça sert à quoi d’être créatifs ? À quoi ça sert de créer ? Faut-il forcément avoir du talent ? Par où commencer ? La créativité...

Documentaire Comment expliquer la mort aux enfants? Les questions que les enfants se posent sur la mort prennent au dépourvu bien des parents. Quand la mort...

Podcast Réussir sa vie : la plus grande arnaque du siècle ? Depuis petit·es, nous sommes abreuvé·es de récits autour de la réussite personnelle. Il faudrait se trouver, s’accomplir, se démarquer,...

Podcast René Girard – Le désir mimétique Nous avons l’habitude de concevoir le désir comme quelque chose de spontané, une ligne directe entre nous et l’objet...

Conférence Pourquoi la guerre fascine-t-elle ? Depuis 70 ans, l’Europe vit en paix. C’est en tout cas ce qu’elle croit. Car la violence n’a jamais...

Conférence Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ? La promesse de bonheur faite aux peuples et aux individus ne constitue-t-elle pas à l’instar des religions et des...

Documentaire Croyons-nous encore à l’amour ? Eva Illouz est directrice d’études à l’EHESS. Pour elle, le sentiment amoureux est un objet d’étude sociologique intéressant en...

Documentaire La psychiatrie créative en Roumanie En Roumanie, la stigmatisation des troubles psychiques reste profonde, et ceux qui en souffrent trop souvent relégués en marge...

Documentaire La face cachée des politiciens – La synergologie Votre interlocuteur vous inonde de paroles ou, au contraire, se fait discret. Comment cerner la personne qui se trouve...

Conférence L’enfant et le deuil Le deuil est une expérience complexe et difficile pour les enfants, tout comme pour les adultes. Les enfants peuvent...

Conférence L’enfance au temps du coronavirus : impact d’une pandémie L’enfance, cette période essentielle de construction et de découverte, a été profondément marquée par la pandémie de coronavirus. Les...

Documentaire Communauté et solitude Ronja von Rönne part à la recherche du bonheur en communauté. En faisant de l’aviron, elle teste la puissance...

Documentaire J’ai mal à ma terre C’est une souffrance dont on a conscience depuis peu et qui touche de plus en plus de gens :...

Documentaire Le flambe Portraits croisés de quatre joueurs invétérés. » Le flambeur est dans un autre monde, la mort pour lui n’existe pas,...

Conférence Cerveau et psychothérapie Les performances techniques des images du cerveau associées à la clinique neurologique et à la psychologie permettent aujourd’hui d’aborder...