Réparer les traumatismes sexuels est un processus profondément personnel et souvent long, qui demande une approche délicate, bienveillante et respectueuse du rythme de chaque individu. Ce type de traumatisme touche à l’intimité la plus vulnérable de la personne, laissant des traces durables sur le corps, le cœur et l’esprit. Il ne s’agit pas simplement d’oublier ou de passer à autre chose, mais de reconstruire un sentiment de sécurité intérieure et de rétablir une relation saine avec soi-même et avec les autres.