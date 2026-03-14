Poésie, émotions, sensibilité, beauté du monde, littérature, art, spiritualité, nature, présence…Anne Ghesquière reçoit l’écrivain Thomas Schlesser. Pourquoi la poésie semble-t-elle parfois hors de portée dans nos vies modernes ? Comment peut-elle nous aider à mieux comprendre ce que nous ressentons, à apprivoiser nos émotions et à nous connecter plus profondément avec le monde ? Pourquoi est-elle si puissante pour mettre en lumière ce qui reste souvent invisible ou enfoui en nous ? Thomas Schlesser nous invite à découvrir une poésie vivante, qui ne se contente pas de nous émouvoir, mais nous transforme, nous reconnecte à notre sensibilité et à notre capacité à être présent.