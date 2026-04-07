Ressources Dans la même catégorie

Podcast L’Invisible à la rescousse pour trouver l’essence de vie Cet entretien passionnant entre Anne Ghekierre et Odile Chabrillac explore comment le recours au sacré et à l’invisible peut...

Article Réseaux sociaux : le piège de la dopamine Chaque matin, avant même de poser le pied au sol, des millions de personnes effectuent le même geste machinal....

Conférence La révolution de la robustesse Olivier Hamant nous invite à questionner notre obsession contemporaine pour la performance. Il propose un changement de paradigme radical,...

Conférence Agitateurs, zèbres… Question de cerveau ou d’expérience ? Le débat entourant les profils dits « atypiques », souvent qualifiés d’agitateurs ou de zèbres, soulève une interrogation fondamentale...

Conférence Le courage de renoncer Gilles Vervisch nous invite à réfléchir au renoncement dans ce talk. « Ce qui ne me tue pas me...

Conférence Oser : un mythe ? « Oser » est une construction imaginaire explicative de la réussite économique, sociale et sportive. Mais ne serait-ce pas tout simplement...

Podcast Comment mieux appréhender les troubles de l’humeur ? À sa sortie d’hôpital psychiatrique, où il a été pris en charge pour sa bipolarité, Pat est déterminé à...

Podcast La prison c’est pas l’hôtel Claire, 30 ans, est psychologue dans une prison pour hommes. En théorie, son travail consiste à accompagner les détenus,...

Article Pourquoi tout le monde parle de charge mentale ? La charge mentale est devenue en quelques années un véritable sujet de société. On en parle dans les médias,...

Documentaire Paroles de Turcs Conscient des problèmes que peuvent rencontrer ses compatriotes, le psychologue d’origine turque Kazim Erdogan a entrepris de les écouter....

Documentaire L’art de la légèreté Est-ce compliqué de lâcher prise ? Dans sa tête, dans l’art ? « Twist » vibre toute une nuit sur les...

Podcast La crise du milieu de vie est-elle inévitable ? La crise de la quarantaine ou de la cinquantaine… Faut-il forcément y passer ? Pourquoi ces âges ronds résonnent-ils...

Documentaire T’as la motive? La motivation est le moteur de toutes nos actions. Elle est conditionnée par nos besoins fondamentaux, elle guide nos...

Article 6 indicateurs révélateurs de l’anxiété sociale L’anxiété sociale est un trouble psychologique qui peut profondément altérer la qualité de vie de ceux qui en sont...

Article Comment un coach mental accompagne dans la performance ? L’excellence ne se joue pas seulement sur le terrain, dans un bureau ou sur une scène, mais d’abord et...

Conférence Les autres, puissante source de motivation Selon Jocelyne, le soutien reçu des proches est un puissant moyen d’influence. Mabea Meuleu Jocelyne est alumni du prestigieux...

Documentaire Neurosciences : que devient l’inconscient ? Les sciences cognitives semblent avoir détrôné la psychanalyse. Ces deux savoirs peuvent-ils s’enrichir ? Aujourd’hui, dès l’enfance, les potentialités du...

Conférence Est-il possible de rendre l’autre amoureux ? On ne tombe pas amoureux au gré des rencontres, charmé par un corps harmonieux, un doux visage ou une...