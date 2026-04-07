Ils étaient nés avec le nouveau millénaire, ils avaient entre 18 et 25 ans et ils croyaient que le monde allait bientôt leur appartenir
Quand le Covid est arrivé, on leur a demandé de retourner dans leur chambre et ils ont obéi. Certes, un peu plus tard, quelques-uns sont sortis de leur tanière et le temps d’une fête, ils ont marché hors de clous dans la réprobation générale.
Jusqu’au moment où on commença à se dire que cette crise les avait sans doute marqués plus que les adultes.
Mais qu’est-ce qui s’est passé pour eux et en quoi ils ne seront plus jamais les mêmes.
Réalisé par Gérard et Coralie Miller