Article 4 expériences psychologiques scandaleuses La psychologie, dans sa quête insatiable de compréhension de l’âme humaine, a parfois emprunté des chemins d’une noirceur absolue....

Podcast Débusquer les arnaques à la romance avec Platon Que l’on ait affaire à un faux profil se faisant passer pour Brad Pitt sur internet ou à un...

Documentaire Le bonheur de vieillir Comment rester épanoui en vieillissant ? Monika Gutte défie les rhumatismes avec entrain : elle rappe dans une chorale de...

Podcast Lien parent-enfant : quelles influences à l’école ? En France, à 3 ans, la quasi-totalité des enfants a intégré l’école maternelle. Un environnement nouveau avec des activités,...

Podcast Doomscrolling : le piège d’un fil d’informations anxiogènes Dans cet épisode, on s’intéresse au « doomscrolling », qu’on appelle aussi le défilement morbide, une tendance compulsive à parcourir indéfiniment...

Article La nostalgie : un ancrage émotionnel entre mélancolie et vitalité La nostalgie a longtemps été perçue par la médecine classique comme une pathologie, une forme de langueur paralysante qui...

Podcast Écrire pour être heureux ? Aujourd’hui, nous parlons d’écriture, des bienfaits de l’écriture tant sur un plan thérapeutique que du plaisir mais aussi de...

Podcast Christophe André : l’estime de soi, respiration de l’esprit Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Christophe André, célèbre médecin psychiatre expert en méditation et l’un des chefs de file...

Conférence Comprendre et sortir du triangle dramatique (victime, sauveur, bourreau) Plongez dans une réflexion approfondie sur les schémas comportementaux du triangle dramatique, présentée par Mamoune Spirit, doula, médium et...

Documentaire La puissance de l’intention Sommes-nous responsable de notre vie ? Qu’est ce que le hasard ? En quoi sommes-nous la cause inconsciente de...

Podcast Voyage dans les médecines psychédéliques Que peuvent apporter les médecines psychédéliques, ces « médecines de l’âme », à la psychiatrie moderne ? Comment se...

Article Faire son deuil… mais de quoi parle-t-on vraiment ? Le mot « deuil » résonne en chacun de nous de manière différente. Il évoque la perte, la douleur, parfois le...

Documentaire Au coeur du cerveau : suis-je maître de moi-même ? Dans cette série, le neurologue David Eagleman fait partager ses connaissances sur le cerveau humain… Cet épisode s’intéresse à...

Documentaire L’impact de la crise sanitaire sur le mental des jeunes C’est le thème qui inquiète les spécialistes depuis plusieurs semaines, mais aussi bien sûr les plus jeunes et leurs...

Documentaire L’ennemi caché, le programme secret de la psychiatrie Aujourd’hui, alors que la psychiatrie et ses drogues ont envahi le domaine militaire, 23 soldats ou anciens soldats se...

Documentaire Je vis avec un malade mental ! (1/2) A trente-trois ans, Patrick est schizophrène. Il en est déjà à sa sixième hospitalisation. En période de crise, il...

Podcast Explorer sa vie intérieure, plus heureux et libre Quelles pratiques mettre en place pour nourrir sa vie intérieure ? Comment faire pour se reconnecter à soi et...

Article 4 infos troublantes sur les rêves L’univers du sommeil demeure l’une des dernières frontières inexplorées de la biologie humaine. Chaque nuit, alors que nos muscles...