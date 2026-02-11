La psychologie, dans sa quête insatiable de compréhension de l’âme humaine, a parfois emprunté des chemins d’une noirceur absolue....
Que l’on ait affaire à un faux profil se faisant passer pour Brad Pitt sur internet ou à un...
Comment rester épanoui en vieillissant ? Monika Gutte défie les rhumatismes avec entrain : elle rappe dans une chorale de...
En France, à 3 ans, la quasi-totalité des enfants a intégré l’école maternelle. Un environnement nouveau avec des activités,...
Dans cet épisode, on s’intéresse au « doomscrolling », qu’on appelle aussi le défilement morbide, une tendance compulsive à parcourir indéfiniment...
La nostalgie a longtemps été perçue par la médecine classique comme une pathologie, une forme de langueur paralysante qui...
Aujourd’hui, nous parlons d’écriture, des bienfaits de l’écriture tant sur un plan thérapeutique que du plaisir mais aussi de...
Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Christophe André, célèbre médecin psychiatre expert en méditation et l’un des chefs de file...
Plongez dans une réflexion approfondie sur les schémas comportementaux du triangle dramatique, présentée par Mamoune Spirit, doula, médium et...
Sommes-nous responsable de notre vie ? Qu’est ce que le hasard ? En quoi sommes-nous la cause inconsciente de...
Que peuvent apporter les médecines psychédéliques, ces « médecines de l’âme », à la psychiatrie moderne ? Comment se...
Le mot « deuil » résonne en chacun de nous de manière différente. Il évoque la perte, la douleur, parfois le...
Dans cette série, le neurologue David Eagleman fait partager ses connaissances sur le cerveau humain… Cet épisode s’intéresse à...
C’est le thème qui inquiète les spécialistes depuis plusieurs semaines, mais aussi bien sûr les plus jeunes et leurs...
Aujourd’hui, alors que la psychiatrie et ses drogues ont envahi le domaine militaire, 23 soldats ou anciens soldats se...
A trente-trois ans, Patrick est schizophrène. Il en est déjà à sa sixième hospitalisation. En période de crise, il...
Quelles pratiques mettre en place pour nourrir sa vie intérieure ? Comment faire pour se reconnecter à soi et...
L’univers du sommeil demeure l’une des dernières frontières inexplorées de la biologie humaine. Chaque nuit, alors que nos muscles...
Cette présentation fascinante, en préparation depuis deux ans, met à nu les ravages des psychiatres au sein même de...
Météo intérieure, hypersensibilité, deuil, spiritualité, synchronicités, signes invisibles, reliance au ciel… Pendant vingt-cinq ans, Marie-Pierre Planchon a été la...
