Avez-vous déjà eu le sentiment que plus rien n’avait de sens dans votre vie ? Ce sont parfois des évènements difficiles de notre vie comme une rupture, un décès ou la perte d’un emploi qui nous laissent au bord du gouffre et nous invitent au seuil de ce que nous appelons communément : « La nuit noire de l’âme » . Qu’est-ce qu’une nuit noire ou sombre de l’âme ? Comment l’identifier et comment accueillir ce chapitre de nos vies avec le plus de souplesse et de douceur possible ?