Podcast



Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Jean-Pierre Goux, ancien chercheur en mathématiques, ingénieur, entrepreneur, écrivain et conférencier. »On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux »… Qui n’a pas été bercé par cette parole du renard au Petit Prince ? Jean-Pierre Goux en a fait l’une des clés de son tout dernier livre (soutenu par la Fondation Saint Exupéry). C’est un roman à la fois utopique et visionnaire faisant écho au monde d’aujourd’hui. Dans ce nouveau livre, La Petite Princesse, aux éditions Eyrolles, il y est question d’éveil individuel et collectif, et de la « la Révolution bleue ». Un récit bouleversant au confluent de la science et de la spiritualité, pour une métamorphose des consciences.