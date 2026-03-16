Il y a des réalités que l’on ne voit pas et pourtant elles sont bien là, au cœur de notre société. Dans ce reportage, vous allez voir des images inouïes de logements envahis par toutes sortes d’objets, de déchets amassés au fil des années jusqu’à tout envahir. On appelle ça le syndrome de Diogène. Mais contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, il ne touche pas que des personnes âgées ou isolées, mais aussi des jeunes à la vie professionnelle bien remplie. Il est très difficile de mesurer ce phénomène, car les personnes qui en souffrent n’appellent généralement pas à l’aide. Elles vivent dans la honte et la solitude. Alors comment en sont-elles arrivées là, dans un pays qui valorise le propre et l’ordre ? Pourquoi se sont-elles emmurées dans des montagnes de déchets ? De quelle souffrance ce syndrome est-il le symptôme ? Lucienne ou encore Nicolas ont courageusement accepté de témoigner et de dévoiler ce qu’ils avaient mis tant d’énergie à cacher.