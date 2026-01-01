Documentaire

Cet espoir fou, c’est celui d’un homme qui a failli devenir fou et, ayant guéri de ses troubles psychiatriques s’est entièrement consacré aux malades les plus démunis de la société africaine : les aliénés.

Dans les grandes villes d’Afrique, on voit les malades mentaux errer et vociférer sur les routes, entièrement nus la plupart du temps et se nourrissant de déchets ça et là. A la campagne, les familles désarmées ont trouvé comme parade de les attacher à un arbre, pour qu’ils ne partent pas, ne blessent personne, et ne puissent pas disparaitre.

——-

Chapitres

▷ 0:00 – Intro

▷ 01:00 – Un espoir fou

▷ 51:47 – Générique

#spiritualité #chamanisme #afrique #mental #reportage #santé #documentaire

——-

Abonne-toi à la chaîne : https://goo.gl/4bVtZk

Suis-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/wocomo/

——-

Ce documentaire retrace la vie de Grégoire Ahongbonon : l’histoire d’un homme du XXIème siècle qui se bat contre les préjugés et les archaïsmes de sa société.

Mais le plus spectaculaire est de découvrir à quel point la conviction d’un seul homme peut faire bouger des montagnes. Grégoire a toujours commencé ses actions sans avoir la moindre garantie de les financer, et pourtant… quatre centres en Côte d’Ivoire, autant au Bénin, des projets au Burkina Faso et au Togo, des centaines de patients soignés et protégés, des rémissions régulières et un nombre grandissant de bénévoles qui viennent renforcer les rangs des soignants de l’association. Grégoire Ahongbonon sait qu’il existe une alternative à cela : convaincre les familles, aller vers ceux qui effraient, prodiguer des soins adaptés à leur pathologie et leur apporter le réconfort humain dont ils sont totalement privés.

Titre original : Un espoir fou

Un film de Virginie Berda

© 2015, Licensed by Lukarn

——-

Documentaires scientifiques, animaliers ou encore reportages sociétaux : wocomoFRANÇAIS a pour objectif de permettre l’accès à des sources d’information fiables et de haute qualités. Produits par les majeurs studios du monde entier, les documentaires présents sur notre chaîne permettent de poser un regard neuf sur le monde dans lequel nous évoluons.

Consultez nos autres chaînes pour regarder des documentaires de haute qualité :

▷ wocomoHUMANITY: https://www.youtube.com/wocomoHUMANITY

▷ wocomoWILDLIFE: https://www.youtube.com/wocomoWILDLIFE

▷ wocomoHISTORY: https://www.youtube.com/wocomoHISTORY

▷ wocomoTRAVEL: https://www.youtube.com/wocomoTRAVEL

▷ wocomoCOOK: https://www.youtube.com/wocomoCOOK

Wocomo FRANÇAIS fait partie du réseau de chaînes Wocomo de NIKITA VENTURES. Wocomo – wonderful content in motion.