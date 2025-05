Documentaire

On pensait que les Albinos n’avaient que le soleil comme ennemi. Hélas non. En Tanzanie, au Burundi, au Mozambique, en Afrique du Sud et maintenant au Malawi, petit pays d’Afrique Australe, leurs peaux blanches sont mises à prix et traqués comme des animaux de la savane. Selon des croyances ancestrales, le derme, les organes, les os et les cheveux des Albinos mélangés à quelques herbes feraient des miracles. Résultat : en 18 mois, au moins 18 meurtres rituels reconnus officiellement, et sans doute des dizaines d’autres passées sous silence.