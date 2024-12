Documentaire

Dix-huit mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie et face à la dérive dictatoriale du régime de Poutine, comment s’en sort la société civile russe ? Alors que les médias étrangers sont persona non grata sur le territoire de ce pays-continent. « Tracks East » mène l’enquête avec Masha Borzunova.

Les sanctions visant la Russie devaient mettre le pays à genoux et précipiter la fin de la guerre. Mais que se passe-t-il réellement ? Vasily, journaliste de « Tracks East », sillonne les rues de Moscou avec son smartphone. Il veut montrer ce qui a changé dans la vie quotidienne des Russes depuis l’invasion de l’Ukraine. Dans une société restée très conservatrice, la communauté LGBTQ est particulièrement visée par des lois de plus en plus restrictives. Comme l’explique un performer du nightclub le plus transgressif de Saint-Pétersbourg, les gens se saoulent davantage et dansent jusqu’au bout de la nuit pour se couper du réel. Depuis le début de la guerre, la clientèle masculine est moins nombreuse, mais les hommes qui fréquentent le lieu font la fête comme s’ils devaient mourir le lendemain.

Depuis février 2022, la jeunesse russe a massivement fui le pays. Nombre de ces jeunes gens sont revenus depuis – comme Sonya, que « Tracks East » avait déjà rencontrée. Partie il y a un an avec son mari, elle est revenue, seule, auprès de sa famille à Moscou. Une capitale qui n’est plus ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre.

Disponible jusqu’au 21/09/2024