Documentaire

« Accoucher dans la chaleur des Philippines, affronter les inondations en Inde. » Deux récits de vies confrontées aux effets du réchauffement climatique. À Manille, chaleur suffocante et pollution accablent les jeunes mamans de l’une des maternités les plus fréquentées d’Asie. En Inde, des frères et sœurs adolescents doivent reconstruire leur maison familiale après avoir perdu leur père au cours d’une inondation dévastatrice.

Cette seconde saison de « Victimes du changement climatique » nous emmène en Inde, en Indonésie, aux Philippines et au Vietnam, à la rencontre de 6 familles qui nous montrent, au fil des mois et des saisons, comment leur vie quotidienne est impactée par la chaleur extrême, les conditions météorologiques instables ou l’élévation du niveau de la mer. Les enfants, nés dans un monde incertain, sont aux prises avec un avenir dans lequel les menaces climatiques jettent une ombre sur leur sécurité et leurs rêves.

Pour les parents, il s’agit d’un véritable combat pour pouvoir continuer, ingéniosité et détermination, à protéger et à subvenir aux besoins de leur famille. Tandis que les personnes âgées, confrontées à la perte d’un monde qu’elles connaissaient autrefois, tentent de s’appuyer sur leur expérience et leur résilience pour s’adapter et survivre.

Disponible jusqu’au 30/11/2024