Documentaire

À Kingston, la capitale, nous avons pu suivre l’itinéraire fulgurant d’un de ces chefs de gang : il se fait appeler Shan 14. Pour faire régner l’ordre, il compte sur ses « soldats ». Des jeunes, souvent drogués et lourdement armés, prêts à tuer pour une poignée de dollars. Pour récompenser ses troupes, Shan 14 organise des « soirées gogos », avec filles et alcool à volonté. Grâce à l’argent de la drogue et du proxénétisme, le caïd joue les bienfaiteurs : il subventionne les écoliers méritants de son quartier. Mais la guerre des gangs n’épargne pas ses chefs : durant notre tournage, Shan 14 sera poignardé par une faction rivale, et quelques semaines plus tard, la police retrouvera sur une plage son corps criblé de balles. En 2012, la guerre des gangs a fait 1087 morts en Jamaïque.

Plages de sable fin, eau turquoise, musique rasta, la Jamaïque a tout de la destination de rêve. Cette île des Caraïbes accueille chaque année près de 2 millions de touristes. Mais le pays est aussi une plaque tournante de la drogue. Des gangs extrêmement violents s’affrontent pour protéger leurs trafics et leur territoire.

Réalisateur : Vincent Prado